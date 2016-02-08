أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى قضية غرفة عمليات رابعة للأول من مارس

Google+ Print
تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى قضية غرفة عمليات رابعة للأول من مارس تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى قضية غرفة عمليات رابعة للأول من مارس
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 1 مارس لحضور المتهمين من محبسهم.

كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر الماضي بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذى قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان فى محيط مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، فى يوليو 2013، ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365