تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى قضية غرفة عمليات رابعة للأول من مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 1 مارس لحضور المتهمين من محبسهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر الماضي بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
وتعود أحداث القضية إلى الاعتصام الذى قام به أعضاء وأنصار جماعة الإخوان فى محيط مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، فى يوليو 2013، ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.