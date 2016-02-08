إحباط تهريب 45 ألف عبوة مستحضرات تجميل بداخل حاويتين بميناء العين السخنة

أحبطت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية محاولة حاويتين لتهريب 45 ألف عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة داخل شاحنات مسجلة بوزارة الصحة من خلال ميناء العين السخنة تمهيدا لطرحها فى الأسواق.

وردت معلومات للواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام شركتين باستيراد كميات من مستحضرات التجميل ذات المنشأ الأجنبى "الصين" مغشوشة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وتقدم بها فواتير ومستندات على خلاف الحقيقة، وذلك عن طريق ميناء العين السخنة بالسويس.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بقيادة اللواء أشرف محمود ترافقها لجان من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة استهدفت الحاويتين، وأثناء تفريغهم الشحنة بالميناء تبين العثور على 45913 مستحضرات تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة جمركيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.