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"مرسى" لقاضى التخابر: مقطع الفيديو كنت فيه رئيس حزب وليس رئيس الجمهورية

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"مرسى" لقاضى التخابر: مقطع الفيديو كنت فيه رئيس حزب وليس رئيس الجمهورية "مرسى" لقاضى التخابر: مقطع الفيديو كنت فيه رئيس حزب وليس رئيس الجمهورية
تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وقال المتهم الأول "محمد مرسى" موجها حديثه إلى هيئة الدفاع: هناك مشهدان من الأسطوانة الثالثة لا توجد بهما مشكلة، ولكن أريد ان أوضح أن هيئة المحكمة قالت أنها تستنتج أن هذا الاجتماع تم وأنا رئيس للجمهورية، وأنا أريد أن أؤكد على أن هذه المقاطع كانت مصورة قبل ذلك فى لقاءات سابقة عندما كنت رئيسا لحزب الحرية والعدالة، ولذلك فى المقطع الثانى أنا اقف على المنصة ومعى "محمد بديع" "ومحمود حسين"، فأنا أؤكد أن المشهد كان خلال ترأسى حزب الحرية والعدالة.

وأضاف "مرسى": أن اللقاء الثانى كان تعقيبا للحاضرين من الإخوان بماذا يهم الإخوان للمشاركة فى السلطة التنفيذية ولقاء مسئول أمريكى كان بناء على طلبه، فأريد أن أوضح ذلك، فقاطعه القاضى قائلا استمع إلى ما هو دون بمحضر الجلسة.

كانت النيابة قد أسندت إلى محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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مصر 365