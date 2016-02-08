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ضبط 22 هاربًا من تنفيذ أحكام بالسجن الجزئى والمستأنف بالوادى الجديد

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ضبط 22 هاربًا من تنفيذ أحكام بالسجن الجزئى والمستأنف بالوادى الجديد ضبط 22 هاربًا من تنفيذ أحكام بالسجن الجزئى والمستأنف بالوادى الجديد
نجحت قوات شرطة من إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الوادى الجديد، بالتعاون مع الأقسام والمراكز الشرطية بدائرة المحافظة، فى ضبط 22 هاربًا من أحكام بالسجن الجزئى والمستأنف فى حملة أمنية مكبرة حيث تم ضبط 15 هاربًا من أحكام بالسجن الجزئى و7 هاربين من أحكام بالسجن المستأنف وتحررت محاضر بما أسفر عنه الضبط وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بتنفيذ حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام بالسجن والتى أسفرت عن ضبط 22 هاربًا كما تم تحرير 9 غرامات جزئية وغرامتين مستأنفتين وتحصيل مبالغ مالية قيمة الغرامات وتحررت محاضر بها وأحيلت إلى النيابة العامة .
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