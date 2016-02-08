ضبط مصنع تعبئة مواد بترولية مجهولة المصدر بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة مبارك عبد الرحمن، وبإشراف إيميل عجبان وكيل المديرية، ومحسن عبد السلام مدير الرقابة، حملة تموينية على المصانع التى تقوم بتعبئة المواد الغذائية وغير الغذائية.

وقد قامت إدارة تموين شرق بالاشتراك مع الرقابة التجارية بتحرير محضر إدارة مصنع تعبئة مواد بترولية من مواد مجهولة المصدر بدون ترخيص، وإعطاء بيانات وهمية على العبوات توحى للمستهلك أنها مشروع خاص بشباب الخريجين، وتم سحب عينات لإرسالها إلى معمل الكيمياء وتحليلها.

وتم التحفظ على عدد 3 براميل سولار، وكذلك عدد 8 زجاجات بلاستيكية منزوعة الغطاء مملوءة ومعبئة بالسولار، وعدد 20 كرتونة فى عشرين عبوة نصف لتر ماء نار، وعدد 2 دماجانة فى خمسين لتر ماء نار وعدد 10 كراتين فى 24 عبوة فى 350 ملى تربنتينة الجنتل وكميات من الأغطية وزجاجات فارغة وعبوات كرتونية وماكينة كبس غطاء يدوى.