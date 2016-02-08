محافظ الإسماعيلية يفتتح الملعب المفتوح بعزبة روض إسكندر

افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الملعب الخماسى المفتوح بعزبة "روض إسكندر" التابعة لمركز ومدينة أبو صوير، الذى قام بتنفيذه الإنتاج الحربى بتكلفة إجمالية تتجاوزت 500 ألف جنيه، وتم إنجازه وتجهيزه فى زمن قياسى لم يتجاوز أربعة أسابيع فقط، وذلك بناء على تلبية المحافظ لمطلب شباب وأبناء المنطقة بإنشاء الملعب لتمكينهم من ممارسة الرياضة، واستثمار طاقاتهم خلال أوقات العطلات والراحات والإجازات.

رافق المحافظ كل من المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، ومتولى حسن رئيس المركز والمدينة، والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، بحضور النائب البرلمانى أحمد شعيب وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال مراسم افتتاح الملعب أعرب جميع شباب المنطقة والمواطنين عن سعادتهم بتلبية هذا المطلب، مقدمين الشكر للمحافظ ومرافقيه، وفى الختام احتشد المواطنون حول المحافظ لعرض عدد من المقترحات والمطالب والشكاوى التى وعد المحافظ ببذل أقصى جهد للعمل على تلبيتها فى إطار الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.



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