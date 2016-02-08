بالصور: سوسن بدر تحتفل بمسلسلها "ولد فضة" بالملابس الصعيدية

إحتفلت الفنانة سوسن بدر ببدء تصوير مسلسلها"ولد فضة"الذي يجمعها بالممثل عمرو سعد في أولى تجاربها التليفزيونية معا وشاركهما في الاحتفال الذي أقيم داخل فيلا الفنان أشرف عبد الباقي حيث يؤجرها لتصوير الأعمال التليفزيونية والسينمائية، كل من الفنانين إيهاب فهمي وأحمد ابراهيم والسينارست عبد الرحيم كمال.

وتجسد سوسن خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة صعيدية تدعى "فضة" وهى والدة عمرو سعد ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تجسد فيها سوسن شخصية الصعيدية بل سبق وقدمتها من قبل كثيرا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول قضايا ومشكلات العائلات والأسر الصعيدية،بشكل مختلف تماما عما تناولته الدراما عن مثل هذه القضايا خلال الأعوام الماضية ويشارك في بطولته ايضا كل من الفنانين عبدالعزيز مخيون، فتوح أحمد، أحمد صيام، انعام سالوسة، هبة مجدي، ريهام حجاج، سهر الصايغ، حسن عيد،إلهام عبدالبديع،والوجه الشاب الجديد عمرو كمال.

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