دراسة: نوم الرضيع فى حضن أمه ولو ساعة أسبوعيا يحميه من السمنة والسكر

عددت دراسة بريطانية حديثة، شملت 678 سيدة تم تتبعهن منذ منتصف مرحلة الحمل، الكثير من الفوائد الصحية التى يتمتع بها الطفل الرضيع حال نومه بجوار أمه على نفس السرير.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة درم أن نوم الأطفال حديثى الولادة على نفس السرير مع أمهم يساهم فى تمديد فترة الرضاعة، وجعل الأم تدر كميات كافية من اللبن لشهور طويلة، وعلى النقيض تماما غالباً ما تقل فترة الرضاعة عن 6 شهور فى حالة نوم الطفل بمفرده على سرير خاص به.

ولم تتوقف الفوائد عند هذا الحد، حيث أكد الباحثون أن نوم الأطفال الرضع فى حضن أمهاتهم ولو ساعة واحدة خلال الأسبوع يساهم فى الحد من فرص إصابتهم بالعدوى الميكروبية فى الأذن والصدر، وتقل خطر إصابتهم بمرض السمنة والسكر من النوع الثانى، وكما تقل معدلات إصابتهم بالإسهال والقىء.

ونشرت هذه النتائج اليوم، الاثنين، على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وكما نشرت بالمجلة الطبية "Acta Paediatrica" خلال عدد شهر فبراير الحالى.

>