رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات ملتقى الحاسبات والمعلومات

أكد الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، حرص الجامعة على ممارسة كل الأنشطة الرياضية من أجل رفع اسم الجامعة عاليا، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تهدف لبناء قدرات الطلاب الجسمانية والعقلية وبناء جسور الصداقة والمحبة ونبذ العنف والتطرف.
صرح الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الملتقى يعكس مدى حرص الجامعة ممثلة فى قياداتها الواعية على أهمية المشاركة فى اللقاءات القمية على مستوى جميع الأنشطة الطلابية، والذى شهد تطور ملحوظ فى الأعوام السابقة.
وأشار الدكتور عربى كشك عميد كلية الحاسبات بالجامعة، إلى أن استراتيجية الجامعة قائمة على التكامل بين الأنشطة الطلابية ورسالتها التعليمية والأكاديمية لتخريج طالب مكتمل الشخصية، مؤكدا أن دراسة الحاسبات والمعلومات ليس دراسة لغة برمجة لكتابة أكواد ولكنها دراسة الحاسبات لعلم هندسى وهو أكثر العلوم الهندسية والبشرية تقدما وأعظمها تأثيرا على حياة الأفراد والشعوب والمجتمعات.
وأكد محمد شوقى عبد العال مدير رعاية الشباب بكلية الحاسبات بالجامعة، أن هذا التجمع الرائع لعقول شابة فى الجامعات المصرية عامة وكليات الحاسبات والمعلومات خاصة يعكس مدى الرغبة فى تأكيد أن المجتمع الجامعى بكل مكوناته، إنما هم عنوان لبناء مصر فى هذه المرحلة.