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رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات ملتقى الحاسبات والمعلومات

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رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات ملتقى الحاسبات والمعلومات رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات ملتقى الحاسبات والمعلومات
بدأت فعاليات الملتقى القمى الخامس لكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، والتى تستضيفه جامعة المنوفية خلال الفترة من 6 حتى 10 فبراير الجارى، ويشارك فيه 14 جامعة مصرية، وشاهد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية طابور العرض وأعطى إشارة البدء لاستئناف الفعاليات خلال حفل الافتتاح، الذى أقيم بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية، وذلك بحضور الدكتور عادل السيد مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عربى كشك عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وعمداء الكليات، ورؤساء الوفود والطلاب المشاركين.

أكد الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، حرص الجامعة على ممارسة كل الأنشطة الرياضية من أجل رفع اسم الجامعة عاليا، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تهدف لبناء قدرات الطلاب الجسمانية والعقلية وبناء جسور الصداقة والمحبة ونبذ العنف والتطرف.

صرح الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الملتقى يعكس مدى حرص الجامعة ممثلة فى قياداتها الواعية على أهمية المشاركة فى اللقاءات القمية على مستوى جميع الأنشطة الطلابية، والذى شهد تطور ملحوظ فى الأعوام السابقة.

وأشار الدكتور عربى كشك عميد كلية الحاسبات بالجامعة، إلى أن استراتيجية الجامعة قائمة على التكامل بين الأنشطة الطلابية ورسالتها التعليمية والأكاديمية لتخريج طالب مكتمل الشخصية، مؤكدا أن دراسة الحاسبات والمعلومات ليس دراسة لغة برمجة لكتابة أكواد ولكنها دراسة الحاسبات لعلم هندسى وهو أكثر العلوم الهندسية والبشرية تقدما وأعظمها تأثيرا على حياة الأفراد والشعوب والمجتمعات.

وأكد محمد شوقى عبد العال مدير رعاية الشباب بكلية الحاسبات بالجامعة، أن هذا التجمع الرائع لعقول شابة فى الجامعات المصرية عامة وكليات الحاسبات والمعلومات خاصة يعكس مدى الرغبة فى تأكيد أن المجتمع الجامعى بكل مكوناته، إنما هم عنوان لبناء فى هذه المرحلة.

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مصر 365

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