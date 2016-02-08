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السيطرة على حريق التهم "هايبر تجارى" وواجهة شقتين فى بنى سويف

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السيطرة على حريق التهم "هايبر تجارى" وواجهة شقتين فى بنى سويف السيطرة على حريق التهم "هايبر تجارى" وواجهة شقتين فى بنى سويف
نجحت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق التهم هايبر ماركت وواجهة شقتين بمدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف.

كان اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من العميد علاء القاضى، مأمور مركز شرطة ناصر باشتعال النيران بأحد المحال التجارية الكبرى بشارع جمال عبد الناصر بوسط المدينة.
>وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء وتمكنوا من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمحال التجارية والمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية لوحدة مباحث مركز شرطة ناصر، أن الهايبر ماركت ملك "هانى . م . ز" مقيم بقرية أشمنت التابعة لدائرة المركز، وأن النيران أتت على محتويات الهايبر، بالإضافة إلى التهامها لشبابيك شقتين أعلى الهايير ماركت.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365