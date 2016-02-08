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بالصور..أصحاب المخابز يفترشون سلالم شركة إصلاح ماكينات الصرف بأسيوط

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بالصور..أصحاب المخابز يفترشون سلالم شركة إصلاح ماكينات الصرف بأسيوط بالصور..أصحاب المخابز يفترشون سلالم شركة إصلاح ماكينات الصرف بأسيوط
توجه أصحاب المخابز وتجار "البدالين" اليوم الاثنين، إلى مقر شركة تكنولوجيا الطيران التابعة لوزارة الطيران، المختصة بإصلاح ماكينات صرف الخبز والسلع التموينية، لإصلاح الماكينات المعطلة، وافترش أصحاب المخابز والتجار سلم العقار الموجودة به الشركة بمدينة أسيوط.

وقال أحد أصحاب المخابز، إن ماكينة صرف الخبز دائمة الأعطال مما يتسبب فى تأخر صرف الخبز، وعندما نأتى إلى الشركة تقوم بغلق الباب وأخذ الماكينة ونجلس على سلم العقار مثل "المتسولين" فى انتظار إصلاح الماكينة، كما أن الشركة تطالبنا بالتوقيع على إيصالات بأنه إذا كان العطل منا سوف تأخذ قيمة الإصلاح، على الرغم من استلامنا الماكينات معطلة أو تظل أسبوع واحد وتعطل، منوها بأنه كل أسبوع يقوم بتغيير ماكينة من الشركة بسبب أعطالها الدائمة.

وأشار أحد البدالين أن المعاملة غير آدمية، حيث نجلس على السلم فى انتظار إصلاح الماكينات، خاصة أن الشركة تقوم بإغلاق الباب الحديدى ويتحدث إلينا موظف الشركة من داخل الباب.

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مصر 365

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