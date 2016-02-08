جامعة الفيوم توافق على إنشاء مركز للمسكوكات الإسلامية بكلية الآثار

وافق مجلس جامعة الفيوم على إنشاء مركز المسكوكات الإسلامية بكلية الآثار، وهو المركز الوحيد على مستوى العالم العربى والإسلامى والشرق الأوسط الذى يهتم بجمع ودراسة المسكوكات الإسلامية.

كما وافق المجلس على إنشاء مركز البحوث البيئية والتكنولوجيا الذكية بكلية العلوم، ويقدم خدماته فى مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وتحلية المياه وأبحاث النانو تكنولوجى.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس وافق على بدء تفعيل برنامج الإرشاد السياحى البيئى بنظام الساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق وإنشاء مكتب التدريب على النشر الدولى للأبحاث العلمية بالجامعة واعتماد لائحته الأساسية، كما وافق المجلس على إنشاء وحدة براعم الجامعة بكلية التربية واعتماد اللائحة الأساسية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المجلس وافق على تعيين 22 مدرسا و7 أساتذة مساعدين و5 أساتذة بكليات العلوم والتربية والتربية النوعية والطب والهندسة والآثار والحاسبات والمعلومات والآداب والزراعة والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى منح 24 درجة ماجستير و 6 درجات دكتوراه.