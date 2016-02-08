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بروتوكول تعاون بين جامعة بنها و"مصر الخير" لدعم وتطوير المدن الجامعية

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بروتوكول تعاون بين جامعة بنها و"مصر الخير" لدعم وتطوير المدن الجامعية بروتوكول تعاون بين جامعة بنها و"مصر الخير" لدعم وتطوير المدن الجامعية
وقع الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعميد مدحت جمال مدير برنامج ابن السبيل بمؤسسة الخير، بروتوكول تعاون مشترك لدعم وتطوير المدن الجامعية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب.

وقال الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية بجامعة بنها، إن مؤسسة مصر الخير سوف تقوم بتجهيز مبنيين بالمدينة الجامعية مكونين من دورين بهدف استيعاب 404 طلاب وطالبات من المغتربين، وذلك بتكلفة قدرها 650 ألف جنيه، على أن تقوم الجامعة بوضع الأسس واللوائح المنظمة لاستخدام هذه التجهيزات من قبل الطلاب والتعهد بالمحافظة عليها.

وأشار سوسة إلى أن الطلاب الذين سوف يتم تسكينهم فى المبانى الجديدة مقسمين على نحو 260 طالبا و144 طالبة ممن ينطبق عليهم المعايير والشروط التى تعلنها إدارة المدن الجامعية للإقامة فى المدن.

كما نافش الاجتماع أيضًا مشروعات تنمية الثروة الحيوانية، ومنها تربية الأرانب والسمان والتى تنظمها كلية الزراعة بمشتهر بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر، بهدف تنمية القرية المصرية وتشغيل الشباب خاصة وأن مثل هذه المشروعات المتناهية الصغر تحقق عائدًا سنويًا 100% سنويًا، ومن ثم إقامة حياة كريمة للأسر المصرية البسيطة بتكلفة أقل تنموية.
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مصر 365

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