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مفاجأة.. وزير الصحة: الأفاستين المستخدم فى"رمد طنطا" معتمد وغير محرم دوليا

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مفاجأة.. وزير الصحة: الأفاستين المستخدم فى"رمد طنطا" معتمد وغير محرم دوليا مفاجأة.. وزير الصحة: الأفاستين المستخدم فى"رمد طنطا" معتمد وغير محرم دوليا
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن عقار الأفاستين المستخدم فى مستشفى رمد طنطا معتمد صحيا وغير محرم دولياً كما أشيع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا فى ديوان عام محافظة الغربية، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأطباء، والدكتور سمير الخولى واللواء سعيد طعيمة، وخالد مصباح، أعضاء مجلس النواب.

وأشار وزير الصحة إلى أن العقار معتمد فى جميع المستشفيات، ويعمل به فى كل مستشفيات الرمد المتخصصة، ولكن الخطأ جاء من خلال استخدام العقار، وأثناء تجهيزه ونقله بين العبوات.


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