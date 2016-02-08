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هيومن رايتس ووتش تدين إعدام أحد عناصر كتائب القسام فى غزة

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هيومن رايتس ووتش تدين إعدام أحد عناصر كتائب القسام فى غزة هيومن رايتس ووتش تدين إعدام أحد عناصر كتائب القسام فى غزة

>دانت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان الإثنين إعدام أحد عناصر الجناح العسكرى لحركة حماس فى قطاع غزة الذى أعلنته الأحد كتائب عز الدين القسام.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس التى تسيطر على قطاع غزة الأحد إنها أعدمت أحد عناصرها بناء على حكم اصدرته بحقه محكمة عسكرية تابعة للكتائب.

وقالت كتائب القسام فى البيان "تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو فى الكتائب محمود رشدى اشتيوى من قبل القضاء العسكرى والقضاء الشرعى التابع لكتائب القسام".

وأضافت أن اشتيوى اعدم "لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التى اقر بها" من دون ذكر اى تفاصيل حول تلك الاتهامات. الا ان مصادر محلية اوضحت ان اشتيوى دين بالتخابر مع إسرائيل.
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