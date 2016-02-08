رئيس الوزراء يلتقى حاكم دبى.. ويؤكد: عرض برنامج الحكومة على البرلمان قريبا

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وذلك رعلى هامش مشاركة رئيس الوزراء فى الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا بدبى، وحضر اللقاء من الجانب المصرى وزراء التخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولى، والتعليم العالى.>وخلال اللقاء، نقل المهندس شريف اسماعيل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كما قدم له الشكر على مشاركته فى مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مارس 2015، وافتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس الماضى، وأعرب عن تقديره لما تقدمه دول الامارات من دعم متواصل لمصر فى مواجهة كافة التحديات وتعزيز جهود النماء والتطوير، كما أشاد بدور القيادة والشعب الاماراتى فيما يحرزانه من تقدم كبير فى مجال التنمية الاقتصادية والإدارية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء استعرض خلال اللقاء جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وحل كافة المنازعات الاستثمارية التى ظهرت فى السابق، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم قريبا بعرض برنامجها على مجلس النواب، والذى سيتضمن العديد من البرامج الاصلاحية فى المجالين الاجتماعى والإقتصادى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يجرى حاليا السير فى اتمام تنفيذ العديد من المشروعات الإنمائية العملاقة فى مجالات انشاء الطرق ومحطات الكهرباء واستصلاح الاراضى الزراعية وتطوير المحاور اللوجيستية العملاقة مثل تنمية منطقة قناة السويس وغيرها، وهو ما سيسهم فى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

>ومن جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعم الامارات المستمر لمصر، لأن مصر هى قلب العروبة، وتحظى دوما بتقدير واحترام من كافة ابناء الشعب الإماراتى، كما أشاد باللفتة الكريمة التى تفضل بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الامارات العربية المتحدة بزيارة مكتبه فى دبى، حيث أعرب خلالها عن إعجابه بالتجربة الاماراتية فى تحقيق النمو والازدهار.

وأوضح المتحدث الرسمى أن المهندس شريف إسماعيل قدم خلال اللقاء دعوة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لزيارة مصر.

وفى لقاء آخر على هامش القمة، استقبل المهندس شريف إسماعيل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، حيث تم تناول سبل تطوير العلاقات بين البلدين فى مجالى التعليم والثقافة.

وأشادالشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالدور التاريخى الذى قام به المعلمون المصريون فى تطوير التعليم بالإمارات والمساهمة فى بناء نهضتها.

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