أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علماء يتوصلون لعلاج يمنع تضخم عضلة القلب

Google+ Print
علماء يتوصلون لعلاج يمنع تضخم عضلة القلب علماء يتوصلون لعلاج يمنع تضخم عضلة القلب
توصل علماء من كلية الطب جامعة هارفارد وستانفورد وكولورادو وفيرمونت، إلى علاج باستخدام دراسة أجراها باحثون منذ أكثر من 15 عاما، يمنع تضخم عضلة القلب، الذى يعد سببا شائعا للموت المفاجئ بين الشباب الرياضيين، جاء ذلك فى الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

ووفقا للتقرير، فى عام 2000 اكتشف "ديفيد وارشو" أستاذ ورئيس علم وظائف الأعضاء الجزيئية والفيزياء الحيوية فى كلية الطب جامعة فيرمونت وزملاؤه، وجود عجز دقيق ببروتينات محددة فى القلب يؤدى إلى تضخم عضلة القلب، وهو مرض وراثى يجعل عضلة القلب أكثر سمكا، وتتوقف عن ضخ الدم بشكل فعال مما يؤدى إلى قصور فى القلب.

ووفقا للدراسة وجد أورشوا وزملاؤه، أن المشكلة ليست نقص فى قوة الميوسين، وكان إهدارا لطاقة كبيرة من الميوسين، حيث وجد العلماء طريقة لمعالجة هذه المشكلة من خلال اختبار مثبط جزىء صغير يعيد توليد طاقة الميوسين إلى المستوى الطبيعى.

حسب التقرير، قام فريق من العلماء بكلية الطب بجامعة هارفارد وستانفورد وكولورادو، ومؤسسة الأبحاث "MyoKardia" فى سان فرانسيسكو، والتى تعد من شركات التكنولوجيا الحيوية التى شكلت لتطوير العلاجات، واستخدمت النتائج فى تطوير علاج لمنع تضخم عضلة القلب.

حسبما جاء فى التقرير، أن تضخم عضلة القلب ينتج عن تغيرات مختلفة فى العديد من البروتينات فى القلب، وواحدة من هذه البروتينات هى "الميوسين"، والتى تعد بمثابة المحرك الجزىء الصغير فى جميع خلايا عضلة القلب، ولسنوات عديدة افترض العلماء أن وجود تغير فى بروتين "الميوسين" يتسبب فى فقدان التحكم بالشرايين السباتية فى القلب بأكمله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365