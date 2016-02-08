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عميد زراعة بنى سويف السابق يتبرع بـ76 ألف جنيه للجامعة

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عميد زراعة بنى سويف السابق يتبرع بـ76 ألف جنيه للجامعة عميد زراعة بنى سويف السابق يتبرع بـ76 ألف جنيه للجامعة
أعلن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين عن تبرع الدكتور أحمد عقل، عميد كلية الزراعة السابق، بمبلغ 76 ألف جنيه جنيه مساهمة منه فى دعم وتطوير العملية التعليمية بالكلية وتحقيق استراتيجيتها والتخفيف عن كاهل الجامعة وميزانيتها بما يخدم البحث العلمى.

وأضاف رئيس الجامعة بيان إعلامى، أن تبرع العميد السابق بالمبلغ لإنشاء مشتل وعمل صوبة لكلية الزراعة وعمل صوبتين لتعليم الطلاب بالكلية تبرع ومساهمة فى دفع وتطوير العملية التعليمية بالجامعة وكلياتها.

وأشار لطفى إلى أنه أثناء فترة عمادة عقل لكلية الزراعة تم إنشاء معمل استنباط الشعير وإنشاء وحدة بيوجاز لتغذية المدينة الجامعية، وإنتاج سماد حيوى وإنشاء مزرعة تعليمية وعمل لائحة للكلية واعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات وعمل بروتوكول تعاون بين جامعة بنى سويف ومشاريع سلاسل القيمة الصناعية واقتراح عمل تؤامة بين 7جامعات سودانية وعربية وتجهيز 6 معامل لتعليم الطلاب ومعملين لعمل وحدة زراعة الأنسجة وهى تبرع من إحدى الهيئات.

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