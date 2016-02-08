تعيين حسام حسانين قائما بأعمال عميد كلية زراعة بنى سويف

أصدر الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، قرارًا بتعيين الدكتور حسام حسين محمد حسانين، قائمًا بأعمال عميد كلية الزراعة بجامعة بنى سويف.

جدير بالذكر أن الدكتور حسام حسين حسانين، حصل على البكالوريوس من جامعة أسيوط عام 1986 ثم حصل على الماجستير من جامعة المنيا عام 1991 والدكتوراه عام 2000 وتدرج فى المناصب حتى وصل لمنصب وكيل كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا والبحوث من 2007 حتى 2011 ووكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب من 2011 حتى تم تعيينه قائمًا بأعمال عميد كلية الزراعة بجامعة بنى سويف.