وفد كندى يبدأ التفتيش بصالات السفر والوصول وقرية البضائع بمطار القاهرة

بدأ وفد من سلطة الطيران المدنى الكندى جولة تفتيشية بصالات السفر والوصول وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، لتفقد الإجراءات الأمنية لتأمين الركاب والحقائب والطرود والبضائع والمنافذ المتعلقة بعمليات الشحن على طائرات البضائع أو الركاب خاصة المتوجهة إلى كندا.

صرح بذلك اللواء طارق زكى رئيس قطاع الأمن بمصر للطيران، وأضاف أن الوفد الكندى الذى يضم خبيرين وجولته تستمر حتى الخميس، تفقد إجراءات الأمن المتبعة لتأمين وفحص الركاب والحقائب والطرود والبضائع، خاصة المتوجهة لكندا، وكذلك فحص ملفات برامج التدريب والبضائع والمستندات المستخدمة وفحص الأجهزة المستخدمة للكشف على حقائب الركاب والبضائع وطرق فحصها قبل شحنها، ومراجعة كل الخطوات المتبعة لتأمين الركاب والطرود والبضائع منذ دخولها إلى القرية وحتى شحنها على الطائرة، ثم إصدار الملاحظات والتوصيات الخاصة برؤيتهم للإجراءات فى نهاية جولتهم .

وقال زكى إن الوفد عقد اجتماعا موسعا مع الأجهزة الأمنية والسيادية وشركة الميناء للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتفتيش، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة كانت على استعداد تام للتفتيش خاصة أنه لم يمر أسبوع على إجراء تفتيش مماثل من المفوضية الأوروبية.