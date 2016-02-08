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قاضى التخابر مع قطر لـ"مرسى": "بقالك سنة بتنضف فى الكرسى؟"

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قاضى التخابر مع قطر لـ"مرسى": "بقالك سنة بتنضف فى الكرسى؟" قاضى التخابر مع قطر لـ"مرسى": "بقالك سنة بتنضف فى الكرسى؟"
بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وأثبت القاضى حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية بالنداء عليهم، كما أثبت حضور دفاعهم، وحضر خبير الإذاعة والتليفزيون، وقال القاضى للمتم الأول محمد مرسى "المحكمة لاحظت أنه عند صعود هيئة المحكمة للمنصة تعطى ظهرك لها وتنظف الكرسى، وإذا تكرر ذلك ستعتبره المحكمة إهانة لها، فأجاب "مرسى" بانه يقدر المحكمة، وأنه يقوم بتنظيف الكرسى، فقاطعه القاضى قائلا "بقالك سنة بتنضف فى الكرسى".

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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