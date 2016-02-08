بالصور.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجتى الابتدائية والإعدادية بالمحافظة

اعتمد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، نتيجتى الشهادتين الابتدائية والإعدادية بشمال سيناء للفصل الدراسى الأول لعام 2015/ 2016.

وقال حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن نسبة نجاح التلاميذ الذين تقدموا إلى الامتحانات هذا العام فى الشهادة الابتدائية91.1%، وجملة التلاميذ المتقدمين لامتحان الصف السادس الابتدائى 9258 طالبا وطالبة، حضر منهم 8668 طالبا وطالبة، والناجحين 7897 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

ونسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية 81.03%، وجملة التلاميذ المتقدمين لامتحان إتمام مرحلة الأساسى8407 طلاب وطالبات، حضر منهم 8288 طالبا وطالبة، والناجحين 6716 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

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