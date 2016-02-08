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بالصور.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجتى الابتدائية والإعدادية بالمحافظة

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بالصور.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجتى الابتدائية والإعدادية بالمحافظة بالصور.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجتى الابتدائية والإعدادية بالمحافظة
اعتمد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، نتيجتى الشهادتين الابتدائية والإعدادية بشمال سيناء للفصل الدراسى الأول لعام 2015/ 2016.

وقال حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن نسبة نجاح التلاميذ الذين تقدموا إلى الامتحانات هذا العام فى الشهادة الابتدائية91.1%، وجملة التلاميذ المتقدمين لامتحان الصف السادس الابتدائى 9258 طالبا وطالبة، حضر منهم 8668 طالبا وطالبة، والناجحين 7897 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

ونسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية 81.03%، وجملة التلاميذ المتقدمين لامتحان إتمام مرحلة الأساسى8407 طلاب وطالبات، حضر منهم 8288 طالبا وطالبة، والناجحين 6716 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء (1)

اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء (2)

اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء (3)

اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء (4)

اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء (5)

اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء (6)


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