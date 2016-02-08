"معلومات الوزراء": إطلاق تطبيق عبر الموبايل قريبًا لرصد مشاكل المواطنين

قال المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن البلاد فى حاجة إلى تشريع لحرية تداول المعلومات، موضحاً أن هناك قوانين قدمها وزير الاتصالات للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب حول تنظيم تداول المعلومات لعرضها على مجلس النواب، كما لفت إلى أن لقاءه مع النائبة أنيسة حسونة تناول عدد من الملفات.

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر المركز، اليوم الاثنين، إلى أن التعاون مع مجلس النواب سيكون من أجل خدمة مصر، مؤكدًا على دور المركز فى توصيل ومساعدة مجلس النواب فى أى معلومات يريدها، كما أوضح أن المركز يعمل على عقد ورش عمل يحضرها النواب للتعرف على إمكانيات النواب للتنسيق حول المشروعات الهامة.

وأوضح أن هناك لجنة لمراجعة وتدقيق البيانات، موضحًا أنه فى بعض الأحيان هناك صعوبات فى إيجاد المعلومات، لافتا إلى أنه سيتم اطلاق تطبيق جديد خلال الفترة القادمة على الهواتف المحمول للمشاركة فى حل عدد كبير من مشاكل المواطن.

وأكد أن الصعيد وسيناء سيكونوا ضمن مؤشرات تنافسية المحافظات التى سيتم إطلاقها، كما سيتم اطلاق بوابة خاصة بالمؤشرات وسيكون هناك خريطة للتنمية، لافتا إلى انه تم تقديم ورقة سياسات لرئيس الوزراء حول بيانات التنمية التى أجريت بمحافظة أسوان ضمن خريطة التنمية.

وأكد على التعاون المثمر بين المركز ووزارة الداخلية، وحول ما تردد عن ضم مركز المعلومات للجهاز التعبئة والإحصاء، قال إن كل من الجهتين لهم دور ومميزات مختلفة فنحن مركز فكر وليس مهمتنا الرصد.

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