دخول شاحنات إغاثة تركية الى شمال سوريا

>دخلت شاحنات تحمل مواد إغاثة إنسانية سوريا من تركيا اليوم الاثنين، فى الوقت الذى لا تزال فيه الحدود مغلقة لليوم الرابع أمام الاف اللاجئين المحاصرين على الجانب السوري.

وقالت السلطات التركية إن ما يصل إلى 35 ألف سورى يحتشدون حاليا على طول حدودها الجنوبية فى أعقاب هجوم للحكومة السورية فى محافظة حلب الشمالية.

وقال نشطاء المعارضة إن القوات البرية السورية تخوض - بدعم من الغارات الجوية الروسية - قتالا ضاريا ضد المسلحين فى أنحاء قرية رتيان والمناطق المحيطة بها شمال مدينة حلب.

وقال محافظ كيليس التركية يوم السبت إن تركيا ستقدم المساعدات، لكنها لن تفتح المعبر الحدودى إلا فى حالة "الأزمات الاستثنائية".

وتستضيف تركيا نحو 2.5 مليون مهاجر وتشترك فى حدود طولها 910 كيلومترات مع سوريا.