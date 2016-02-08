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ستارز بيكتشر تبيع 24فيلمًا دفعة واحدة

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ستارز بيكتشر تبيع 24فيلمًا دفعة واحدة ستارز بيكتشر تبيع 24فيلمًا دفعة واحدة

 

سينما أرشيفية

تعاقدت شركة ستارز بيكتشر علي صفقة بيع حق البث المشفر لـ 24فيلمًا من أفلامها سواء التي تم تنفيذها بالفعل أو الجاري تنفيذها للموزع صبحي سنان لصالح قناة أو إس إن، وحق عرض الأفلام نفسها علي القنوات المفتوحة لقناة النهار.

وبالنسبة للعرض في خطوط الطيران تعاقدت مع خطوط الإمارات، وجار التفاوض مع شركة أوسكار – وائل عبد الله – لتوزيعها في دور العرض المصرية.

الشركة تعاقدت مع عدد كبير من النجوم من بينهم: غادة عبد الرازق، هاني رمزي، عمرو يوسف، شريف سلامة، سامح حسين، مريم حسن، وحسام الجندي، فاطمة ناصر، راندة البحيري، سوسن بدر، سمر الشيخ، دارين حداد، ليلي حسن، نسرين يوسف، وأمير صلاح الدين، إنجي باظة، أميرة شرابي، سهر الصايغ، تارا عماد، ثراء جبيل، منة عمارة، شريهان شاهين، وائل عبد العزيز.

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