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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 8/2/2016

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 8/2/2016 حظك اليوم برج الحمل الاثنين 8/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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أنت بحاجة لإعادة مراجعة ميزانيتك ومعرفة البنود غير الضرورية التى تنفق فيها الكثير من مالك بذلك قد تشعر بالرضا عن الراتب الذى تتقاضاه ولا تشعر بأنك مضطر للبحث عن عمل آخر وتتخلص من هذا الضغط الذى تشعر به.

على الصعيد العاطفى:


> كم المحتمل أن تواجه اختبارًا عاصفًا اليوم لقوة علاقة الحب التى تعيشها ومدى التزام الطرفان بها، ضع فى اعتبارك أن شريكك وضع ثقته التامة بك وأنك بحاجة لاجتياز هذا الاختبار الصعب إذا كنت ترغب فى الاستمرار فى العلاقة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>لا يمكنك السيطرة على شهيتك اليوم وتشعر كما لو أنك مجنون خاصة تجاه الحلويات وهذا الانجراف وراء شهيتك وما تريد أن تأكله قد ينجم عنه الكثير من المشكلات فى الجهاز الهضمى لذا أنت بحاجة شديدة للتشبث بنظامك الغذائى قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


> الاتصالات أو الخبرات القديمة يمكن أن تلعب دورًا هامًا فى حياتك الآن، ستكون تحت ضغط هائل لكى تؤدى بشكل جيد فى جميع المجالات والأصعدة، فحاول أن تدرك قبل فوات الأوان أن الضغط يؤثر بالسلب على قدراتك لا يعززها.
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مصر 365

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