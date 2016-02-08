حظك اليوم برج الدلو الاثنين 8/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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لقد قمت من قبل بادخار لجزء كبير من أموالك، لكنك ورغم هذا الإنجاز الكبير إلا أنك هذه الأيام ستقوم بالكثير من الإسراف، ما يجعلك على حافة إضاعة ما ادخرت من قبل، ولكن كن حذرًا فقد تفقد السيطرة على الخطة التى وضعتها من قبل، وإضاعة محاولاتك فى مقاومة نفسك ومجاهدتها فى عدم الإسراف هباء، تحكم فى شراهة الشراء، وتحدث مع أحد الأصدقاء ليساعدك فى الادخار من جديد، أو قم بوضع أموالك فى إحدى المشاريع التى سترغمك حتمًا على الحفاظ عليها من الضياع.لا تشعر بالإحباط والاكتئاب لأن موعدك الغرامى لم يسر بالشكل الذى تريده، فالعلاقة تحتاج إلى وقت لتطور، وتحتاج المزيد من الوقت لتشعر بمزيد من التفاهم، شريكتك لديها قلب يقدر بالذهب، حافظ عليها، ولا تتعجل فى الحكم على علاقتكما بالفشل، اعط لنفسك ولها المزيد من الوقت وحتمًا ستشعر بما تود الشعور به، لكن أى علاقة لها مراحل، فلا تستعجل مرحلة قبل الأخرى.لقد قمت باستهلاك صحتك واستنفاذها للحد الذى سيضطرك لا مفر لأخذ عدد كبير من القرارات، على المستوى الصحى لتنقذ ما يمكنك إنقاذه.. يجب عليك ممارسة الرياضة، والنوم الجيد، وشرب الكثير من المياه .. مما يُعيد لصحتك لياقتها، حتى لا تتدهور صحتك .. ويؤثر ذلك على الجوانب الأخرى والتى طالما أعطيتها الأولوية على حساب صحتك.يتوقع علماء الفلك الكثير من النجاح على المستوى الشخصي، والمهني، والصحى.. ستشهد الكثير من الأخبار المفرحة قريبًا، بعد الأحداث الحزينة التى مررت بها الفترة الماضية.

علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.