برج العقرب حظك اليوم الاثنين 8/2/2016

حظك اليوم لبرج العقرب:
>
على الصعيد المهني:
>نهضة كبيرة فى حياة أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فسيحصدون مزيدًا من المكاسب المادية وربما يحققون ترقية كانت حلمهم الأكبر، لذلك اليوم يدعو على التفاؤل ولا هناك أى سبب يجعلهم متشائمين أو غير مستبشرين بحياتهم.
على الصعيد العاطفي:
>الحب سيكون أكبر مشكلة تواجه أبناء هذا البرج والخيانة المتكررة والشك المبالغ فيه سيكون من أهم الأسباب والدوافع التى تقود هذه العلاقات العاطفية إلى الفشل الحتمى، لذلك إذا كان الانفصال هو الحل فلا تترددوا.
>
>على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية ستتأثر بسبب الحالة النفسية السيئة التى تعرضوا لها، وسقوط الشعر سيكون أكثر ما يزعجهم.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :
>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.
>