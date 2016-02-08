برج العقرب حظك اليوم الاثنين 8/2/2016

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:



>على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :

>نهضة كبيرة فى حياة أبناء هذا البرج على المستوى العملى، فسيحصدون مزيدًا من المكاسب المادية وربما يحققون ترقية كانت حلمهم الأكبر، لذلك اليوم يدعو على التفاؤل ولا هناك أى سبب يجعلهم متشائمين أو غير مستبشرين بحياتهم.>الحب سيكون أكبر مشكلة تواجه أبناء هذا البرج والخيانة المتكررة والشك المبالغ فيه سيكون من أهم الأسباب والدوافع التى تقود هذه العلاقات العاطفية إلى الفشل الحتمى، لذلك إذا كان الانفصال هو الحل فلا تترددوا.>الحالة الصحية ستتأثر بسبب الحالة النفسية السيئة التى تعرضوا لها، وسقوط الشعر سيكون أكثر ما يزعجهم.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.