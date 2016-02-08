محافظ السويس يستقبل نائب وزير الإسكان لبحث تطوير العشوائيات

استقبل اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس بمكتبه الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان، لبحث تطوير المناطق العشوائية بالسويس ومنها منطقة الأتكة بالأدبية وعرب الدبور بحى عتاقة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيقوم بجولة لمساكن السكة الحديد العشوائية لدراسة الموقف على الطبيعة، واتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان وهيئة السكة والحديد.

وتابع المحافظ أنه ستجرى القرعة للمرحلة الثانية لاستكمال توزيع الوحدات السكنية لأهالى منطقتى عزبة الصفيح واليهودية ونقلهم خلال أسبوعين إلى عمارات العبور بحى الأربعين.

حضر اللقاء سعاد نجيب مدير متابعة مشروعات تطوير العشوائيات بالوزارة وحازم مصطفى منسق وحدة متابعة العشوائيات على مستوى الجمهورية وحسن كامل مستشار المحافظ للإسكان ومنى رشوان مدير الإسكان وسمية عبد الفتاح مدير عام التخطيط العمرانى.