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"طب بيطرى" بنها تبدأ دورات حول استخدامات الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية

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"طب بيطرى" بنها تبدأ دورات حول استخدامات الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية "طب بيطرى" بنها تبدأ دورات حول استخدامات الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية
أعلن الدكتور محمد أبو سالم، عميد كلية الطب البيطرى، عقد دورة جراحية بيطرية حول استخدامات الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية فى التعليم الطبى البيطرى تحت عنوان
>Fundamentals of Radiology and Ultrasound in Veterinary Practice، بالتزامن مع دورة الانتماء البيطرية بكلية الطب البيطرى بالجامعة، والتى تضم معظم كليات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية.

وفى السياق نفسه، أكد الدكتور عبد الحليم القصبى، مستشار مشروع الجراحة بالكلية، فى تصريحات صحفية، أن الدورة ستبدأ اليوم الاثنين وعلى مدار يومين، للطلاب والخرجين على حد سواء وبأجر رمزى، مشيرا إلى أن برنامج الدورة يتضمن فى اليوم الأول أشعة سينية ومحاضرة نظرى، يليه تدريب عملى، أما اليوم الثانى فيشمل التدريب على الموجات فوق الصوتية ومحاضرة نظرى ويليه تدريب عملى.

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مصر 365