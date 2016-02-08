انتبه.. مشاهدة طفلك للعنف أو تعرضه له يحوله إلى شخصية عدوانية

يجهل كثيرون تأثير العنف على الطفل، سواء كان لفظيًا أو بدنيًا وحالة ما إذا شاهده أو تعرض له.>ويقول الدكتور محمد الشامى استشارى الطب النفسى إن رؤية ومشاهدة العنف أو التعرض للعنف ذاته له تأثير سلبى على الشخص خاصة لو كان طفلاً حيث يساهم فى حدوث تغير بنشاط المخ يجعل سلوكيات الفرد أكثر عنفًا وعدوانية.

ويوضح د.محمد أن سلوك الفرد سواء كان معبرًا عن فرح أو حزن هو عبارة عن نوع من نشاط المخ يحدث نتيجة المستقبلات الخارجية الوارده إليه وفى حالة التعرض للعنف يتغير نشاط المخ ويسفر عن سلوك يتسم بالعنف الزائد يتطور ليصبح الإنسان ذو شخصية عنيفة وعدوانية.

وأضاف استشارى الطب النفسى: "هناك بعض النماذج العدوانية مثل أطفال الشوارع الذين تعرضوا لجرعة عنف زائدة جعلتهم أكثر ضررًا على المجتمع كما نجد الأطفال الذين اتبع أهلهم معهم أسلوب العنف فى التربية أكثر عنفًا.