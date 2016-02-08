ركزى على الكشف الدورى والفحوص.. كيف تعتنين بصحتك بعد الأربعين؟

الكشف الدورى بشكل عام هو نوع من الثقافة الطبية الوقائية المهمة للغاية لكل من الرجل والمرأة وفى أى مرحلة عمرية، وبشكل خاص تحتاج السيدات للاهتمام بهذا الكشف خاصة إذا كانت قد تعرضت لمرض أو مشكلات هرمونية أو غيرها، وبعد بلوغها سن الأربعين يصبح الكشف الدورى حتمى للوقاية من الأمراض المتوقعة كلما تقدم العمر واقتربت المرأة من سن اليأس.

الكشف الدورى للسيدة مهم جدًا بعد بلوغها سن الـ45 عامًا، وهو ما أكد الدكتور مروان سالم الباحث فى الدواء والغذاء، مشيرًا إلى أهمية أن تقوم كل سيدة بالفحص الدورى للمحافظة على صحتها والاطمئنان على سلامتها، والوقاية من المضاعفات الخطيرة للأورام والاضطرابات المتوقعة، وعلى المرأة اتباع الخطوات التالية:

فحص الباطنة ورسم القلب لدى طبيب باطنى.

>فحص أمراض النساء وتشمل إجراء موجات صوتية على الرحم بواسطة مختص نساء>قياس كثافة العظام فى الفخذ والساعد والعمود الفقرى، وهى خطوة بالغة الأهمية لمعرفة مقدار الهشاشة، ومدى قوة العظام وسلامتها.

إجراء أشعة على الثديين، وفحص من قبل مختص أورام، وكذلك إجراء أشعة ماموجرام على الثديين لاكتشاف أى نشاط سرطانى.

إجراء تحاليل عامة مهمة للغاية، أبرزها وظائف كلى، وظائف كبد، حمض البوليك

>عمل تحليل لدهون الدم

عمل تحليل سكر صايم وفاطر، وتحليل تراكمى سكر للهيموجلوبين السكرى لمعرفة نسبته فى الثلاث الشهور الأخيرة

عمل تحليل صورة دم كاملة وسرعة ترسيب

>عمل تحليل بول ومزرعة، وبعدها يقوم الطبيب بتقييم عام لأبسط الأدوية المطلوبة لضبط وظائف الجسم