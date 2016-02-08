أخبار عاجلة

أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

د.محمد الشاذلى: مصر الأرخص بين دول المنطقة فى تكاليف زراعة القوقعة

Google+ Print
د.محمد الشاذلى: مصر الأرخص بين دول المنطقة فى تكاليف زراعة القوقعة د.محمد الشاذلى: مصر الأرخص بين دول المنطقة فى تكاليف زراعة القوقعة
ضعف السمع مشكلة يصعب التغلب عليها بعد أن يصل عمر الطفل 5 سنوات، وتكون سهلة لها علاج فعال إذا تم تشخيصها قبل ذلك، وبالتالى عدم اكتشاف المرض مبكرًا يعرض الطفل لإعاقة "الصم والبكم".
>ويقول الدكتور محمد الشاذلى، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العينى لـ"اليوم السابع": عدم الوعى المجتمعى وقلة إجراء عمليات زراعة القوقعة تخلق أعدادًا كبيرة من الأطفال المعاقين سمعيًا وهذا يزيد عبء الدولة المطالبة بتوفير سبل التعليم الحياة لهؤلاء مستقبلاً مع عدم الاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم بالشكل المأمول.

ويضيف الشاذلى: فى 32 مركزًا متخصصًا فى مجال زراعة القوقعة بعضها تابعة للحكومة وأخرى تابعة للقطاع الخاص ومستشفيات الشرطة، ومع كل هذا العدد من المراكز لم نستطع إجراء سوى 1600 عملية زراعة قوقعة خلال العام الماضى، من بين نحو 50 ألفًا يحتاجون هذه الجراحة سنويًا ونحتاج كثيرًا من جهود هيئة التأمين الصحى لمساعدة الأطفال المصابين.
>ويشير أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العينى إلى أن تأهيل الطفل بعد زراعة القوقعة له مع صيانة جهاز القوقعة فى جسده أهم من عملية زراعة القوقعة ذاتها لضمان نجاح العملية دون مضاعفات مشيرًا إلى أن تكلفة الصيانة تصل لنحو 3000 جنيه.
>ويتابع: تعد مصر الأرخص بين دول المنطقة فى تكاليف زراعة القوقعة، حيث تتكلف حاليًا 130 ألف جنيه ما يعادل 15 ألف دولار، بينما تصل فى بعض الدول إلى ما بين 20 و30 ألف دولار، وهذه التكلفة المنخفضة تجعلنا نقدم خدمات عالية الجودة وبتكاليف أقل.

ويشير الشاذلى إلى أن 4 شركات عالمية تصنع تكنولوجيا القوقعة، بدول أستراليا والنمسا وأمريكا وفرنسا، وأخيرًا ظهرت شركة صينية، لافتًا إلى أن تعدد الشركات يقلل تكلفة القوقعة ومع ذلك نحتاج دخول شركات تكنولوجية أخرى فى مجال زراعة القوقعة لتقليل التكاليف أكثر.

ويوضح أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العينى: تعد منطقة الصعيد أكثر استضافة لمرضى ضعف السمع عند الأطفال بسبب كثرة زواج الأقارب، مشيرًا إلى أهمية توعية الأسر هناك بإجراء عملية زراعة القوقعة لأطفالهم المصابين قبل بلوغهم سن 5 سنوات.

وتمنى الشاذلى ظهور علاج جينى ودوائى لمواجهة ضعف السمع بدلا من العمليات الجراحية كما تمنى إشراف على جميع المراكز التى تجرى عمليات زراعة القوقعة لتصل الخدمة إلى كل الأطفال المرضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر