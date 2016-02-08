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ارتفاع ضغط الدم يصيب أحيانًا الأطفال.. زيادة الكالسيوم فى الجسم من أسبابه

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ارتفاع ضغط الدم يصيب أحيانًا الأطفال.. زيادة الكالسيوم فى الجسم من أسبابه ارتفاع ضغط الدم يصيب أحيانًا الأطفال.. زيادة الكالسيوم فى الجسم من أسبابه
يصاب بعض الأطفال بارتفاع ضغط الدم عن معدله الطبيعى عكس ما يعتقد الكثيرون من أن هذا المرض يصيب البالغين والكبار فقط.

ارتفاع مستوى ضغط الدم عند الأطفال
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>وتوضح الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى الأطفال بقصر العينى أن ارتفاع ضغط الدم عن معدله الطبيعى مشكلة يتعرض لها بعض الأطفال إذا ما حدث لهم خلل فى مستوى ضغط الدم.

أسباب ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال
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>وتعدد استشارى الأطفال الأسباب المرضية التى تؤدى لارتفاع ضغط الدم عند الأطفال وأهمها:
>• الأطفال المصابون بقصور فى الكلى أكثر عرضه للإصابة بارتفاع ضغط الدم.
>• الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية بالمخ مثل نزيف المخ.
>• الأطفال الذين يتناولون أدوية مثل السيكلوثين والكروتيزون.
>• الأطفال المصابون ببعض المشاكل الصحية فى الغدد الدرقية مثل أمراض الدرك.
>• زيادة مستوى الكالسيوم فى جسم الطفل والموجود بكثرة فى الألبان والبيض
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