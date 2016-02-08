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إنتاج فئران ذكرية قابلة للإخصاب بدون الكروموزوم "واى"

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إنتاج فئران ذكرية قابلة للإخصاب بدون الكروموزوم "واى" إنتاج فئران ذكرية قابلة للإخصاب بدون الكروموزوم "واى"
توصل فريق من الباحثين الفرنسيين بالاشتراك مع زملائهم الأمريكيين إلى إنتاج فئران ذكرية مجردة من الكروموزوم "واى"، معتمدين على استخدام اثنين من الجينات لديهما صفة الذكورة على كروموزومات أخرى.

وأوضحت العالمة مونيكا وارد من جامعة هاواى وفريقها، أن هناك اثنين من الجينات للكروموزوم "واى" هما: سراى و"إيف 253" ضروريان لإنتاج فئران ذكرية قادرة على التخصيب والإنجاب بدون وجود كروموزوم "واى".

وقد تمت معالجة الفئران جينيا، ليتم تجريدهم من الكروموزوم "واى" فى الوقت الذى تم فيه التركيز على جينات الذكورة على الكروموزوم إكس و9؛ مما جعل الفئران قادرين على إنتاج خلية ناضجة قادرة على الإخصاب، ويفكر العلماء بعد نجاح التجربة تجربتها على الإنسان.

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مصر 365