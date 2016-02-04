نقيب الصيادين بكفر الشيخ: صيادون مصريون بالكويت يشتبكون مع قراصنة إيرانيين

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ ، خلال تصريحات صحفيه له ، مساء اليوم الخميس ، أن 8 من الصيادين المصريين من أبناء قرية الشرفاء التابعة لمركز البرلس بكفر الشيخ، العاملين بعقود رسمية على مراكب صيد كويتيه، نجحوا فى القضاء على مجموعة من القراصنة الإيرانية أثناء محاولة خطفهم بالخليج العربي أثناء رحلة صيد لهم.

وأضاف نصار أن الصيادين المصريين كانوا على مركب صيد كويتيه وتعرض لهم ثلاثة من القراصنة الإيرانيين فتمكنوا من قتل اثنين، وألقوا القبض على الثالث، وسلموه للسلطات الكويتية، مضيفاً أن اثنين من المصريين أصيبوا أثناء محاولة مقاومة الإيرانيين.

وقال من بين الصيادين الذين كانوا على متن مركب الصيد الكويتية محمد سلامه سالم، شاكر محمد عصران أبوسعد، عقل رجب هدهد، جمال مصطفى وهيب، السيد محمد وهيب، على ناصر أبوحمد.

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