عبد الله أوجلان: أردوغان سيلقى نفس مصير محمد مرسى فى مصر

ذكرت وكالة جيهان التركية، أن عبد الله اوجلان الزعيم الكردى المعارض رئيس حزب العمال الكردستانى، قال إنه سيتم إسقاط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مثل الرئيس المعزول محمد مرسى إلا أن أردوغان لا يأخذ ذلك الأمر على محمل الجد.

وأضاف أوجلان الذى يقضى عقوبة السجن مدى الحياة فى جزيرة "إيمرالى" قرب مدينة بورصا غرب تركيا، خلال لقاءه بوفد حزب الشعب الديمقراطى فى السجن أن سقوط مرسى هو سقوط أردوغان.

وأوضح أنه عندما قالوا لمرسى "سيسقطونك "كان الرجل لا يضحك"، مؤكداً أن الأتراك سيسقطون أردوغان مثلما أسقط المصريون مرسى، لكنه لا يأخذ هذا الأمر على محمل الجد.