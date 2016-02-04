بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد الإنشاءات بنادى الشرطة ويجتمع بقوات الأمن

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية نادى الشرطة بطنطا لمتابعة الإنشاءات وأعمال التجديد بالنادى.

كما تفقد مدير أمن الغربية إدارة قوات أمن طنطا لمتابعة تدريب المجندين والمستجدين ووجه بضرورة الاهتمام بالتدريبات العسكرية الجيدة والانضباط وإطاعة معلم التدريب والحذر عند التعامل مع السلاح.

وعقد مدير أمن الغربية اجتماعا مع الضباط والمجندين لتوعيتهم بأهمية المرحلة الراهنة والدور الحيوى المنوط لجهاز الشرطة القيام به، وتم عمل مسابقات بين الفصائل، ومنح الفصيلة الفائزة إجازة 48 ساعة، وذلك لرفع مستوى التدريب واختيار قائد الفصيلة الأفضل فى التدريب والمجندين المتميزين بعد انتهاء فترة التدريب، حتى يكون ذلك حافزا لزملائهم للارتقاء بمستوى الأداء.



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