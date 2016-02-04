أخبار عاجلة

وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
إصابة 31 شخصا جراء تصادم قطارين غرب موسكو -
جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ القليوبية خلال افتتاحه مركز شباب: أنا فى خدمة الناس

Google+ Print
بالصور.. محافظ القليوبية خلال افتتاحه مركز شباب: أنا فى خدمة الناس بالصور.. محافظ القليوبية خلال افتتاحه مركز شباب: أنا فى خدمة الناس
قام اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية اليوم الخميس بافتتاح مركز شباب كفر الشرفا قبلى بشبين القناطر على مساحة 22 قيراطا، وبتكلفة تصل إلى مليون ونصف جنيه من ميزانية وزارة الشباب والرياضة، والذى قامت القوات المسلحة بتنفيذه.

والتقى المحافظ بشباب وأهل القرية وناقش معهم مشاكلهم للعمل على دراستها وتوفير حلول سريعة لها، إذ استعرضوا مع المحافظ مشكلة الصرف الصحى في القرية، ووعدهم المحافظ بالعمل على حلها فى أقرب وقت، كما طالبوا المحافظ بإنشاء بيت للثقافة بالقرية.

كما نقل المحافظ فى بداية لقائه تحيات المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لأهالى القرية، واعتذاره عن عدم الحضور للافتتاح. كما أشاد المحافظ بجهود الوزير لدعمه للرياضة بالقليوبية وإنشائه لمراكز الشباب بها.

وأكد المحافظ لهم أن مكتبه مفتوح دائما، وأنه فى خدمة الناس، وأنه يفضل التواجد فى الشارع عن التواجد بالمكتب، وأنه يسعى لتطبيق القانون وليس لديه أى استثناءات، وقد توجه المحافظ لشباب القرية قائلا" فإذا كان أحد منكم لديه رؤية أو اقتراح للتطوير فمكتبى مفتوح، ويسعدنى أن يعرضها على شخصيا" وطالب المواطنين بتعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية.

محافظ القليوبية (1)

محافظ القليوبية (2)

محافظ القليوبية (3)

محافظ القليوبية (4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365