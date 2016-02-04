بالصور.. محافظ القليوبية خلال افتتاحه مركز شباب: أنا فى خدمة الناس

قام اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية اليوم الخميس بافتتاح مركز شباب كفر الشرفا قبلى بشبين القناطر على مساحة 22 قيراطا، وبتكلفة تصل إلى مليون ونصف جنيه من ميزانية وزارة الشباب والرياضة، والذى قامت القوات المسلحة بتنفيذه.

والتقى المحافظ بشباب وأهل القرية وناقش معهم مشاكلهم للعمل على دراستها وتوفير حلول سريعة لها، إذ استعرضوا مع المحافظ مشكلة الصرف الصحى في القرية، ووعدهم المحافظ بالعمل على حلها فى أقرب وقت، كما طالبوا المحافظ بإنشاء بيت للثقافة بالقرية.

كما نقل المحافظ فى بداية لقائه تحيات المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لأهالى القرية، واعتذاره عن عدم الحضور للافتتاح. كما أشاد المحافظ بجهود الوزير لدعمه للرياضة بالقليوبية وإنشائه لمراكز الشباب بها.

وأكد المحافظ لهم أن مكتبه مفتوح دائما، وأنه فى خدمة الناس، وأنه يفضل التواجد فى الشارع عن التواجد بالمكتب، وأنه يسعى لتطبيق القانون وليس لديه أى استثناءات، وقد توجه المحافظ لشباب القرية قائلا" فإذا كان أحد منكم لديه رؤية أو اقتراح للتطوير فمكتبى مفتوح، ويسعدنى أن يعرضها على شخصيا" وطالب المواطنين بتعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية.



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