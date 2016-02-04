بالصور.. "أمن القاهرة": تظاهرة ضباط وأمناء دار السلام كانت لتوديع المأمور

قال المسئول الإعلامى بمديرية أمن القاهرة إن ضباط وأمناء الشرطة بقسم دار السلام تجمعوا أمام القسم، بقصد توديع اللواء سيد يوسف مأمور القسم عقب حركة التنقلات المحدوده التى أصدرها مدير أمن القاهرة، وتم نقله خلالها إلى إدارة حراسة المنشأت.

وأضاف المسئول: القسم مفتوح أمام المواطنين، ويتم استقبال المواطنين الراغبين فى إنهاء خدماتهم داخل القسم بصورة طبيعية، وسير العمل داخل القسم منتظمة بصورة طبيبعة، وأن صور التجمهر كانت للعشرات من الأهالى المحبوسين داخل القسم، وكانوا متواجدين أمام بوابة القسم تمهيدا لزيارة ذويهم من المحبوسين فى الأوقات المقررة للزيارة، وتقديم الأطعمة والمشروبات لهم.

وكان اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، أصدر الخميس حركة تنقلات محدوده فى صفوف مأمورى أقسام الشرطة بالقاهرة، بالإضافه إلى عدد من رؤساء المباحث.

جاء أبرز من شملتهم الحركة، نقل اللواء سيد يوسف مأمور قسم شرطة دار السلام، ونقل مأور قسم شرطة المطرية، ونقل مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثانى، ونقل مأمور سجن النهضة، وتأتى تلك الحركة الجديده لضخ دماء جديدة داخل أقسام الشرطة.



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