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ضبط مهندس بحى شرق مدينة نصر حصل على رشوة 5 آلاف جنيه

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ضبط مهندس بحى شرق مدينة نصر حصل على رشوة 5 آلاف جنيه ضبط مهندس بحى شرق مدينة نصر حصل على رشوة 5 آلاف جنيه
تمكنت شرطة مباحث مرافق القاهرة، من ضبط قضية فساد فى حى شرق مدينة نصر، حيث تم ضبط مهندس تنظيم بالحى حصل على رشوة من إحدى الشركات الواقعة فى نطاق الحى.

وأكدت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة وعضوية النقيب محمد الغرباوى،أن المهندس "ج . م" اتفق مع مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات بالتغاضى عن سلم مخالف بالشركة مقابل الحصول على خمسة الآف جنيه، وباستئذان النيابة العامة تم تسجيل استلام الرشوة بالصوت والصورة، وتحرر المحضر رقم 6093 جنح مدينة نصر وتم تحويل المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365