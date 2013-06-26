و اه مرساه كفى عناد

كتب / عادل العصفورى

ماذا تنتظر ايه الحكايه عناد فى عناد مصر بتضيع ولا انقاذ ولا نظام سعتها مش هيلقوا وطن يلمهم طلقات الرصاص اسمع صدها فى الافق و عملت حوارات و كلمات مش خلاص و صلت الرساله و عرفت ايه المطلوب حتى من اهل الثقه الازهر و النور و القويه اخرج علينا كفايه عناد و قول المطلوب و ارضى الشعب المقهور و ساعتها اكيد هتلاقيهم بيقولوا مرسى حبيب الملايين اخرج علينا بالله عليك لان عاوزين لك الاستمرار و الاستقرار لان مصر اكبرر من العناد سقوطك اورحيلك مش حل احنا بنحبك و اخترناك وعاوزينك تستمر ( عاش عاش مرسى حبيب الملايين ) بس زاى ما بنحبك حب بلدك و شعبك و كفايه كلام وحوارات واصدر قرارات ومتقولش هيا ايه انت عارف الحل و الله من زمان وعلى فكره كل من حولك عارف الحل حل ياريس علشان يبطلوا حجج و اقفل الطريق عليهم حل ياريس و اصدر القر ارات علشان يسجلك التاريخ انك حلت ورضيت الشعب خالى تاريخك ينور بقرارات صدقنى التاريخ لن يذكر اى شخص من رجالك انت صاحب المسئوليه شوف لما انتصرنا فى 73 قالوا السادات و نسينا الكل و لما خسرنا فى 67 قالوا عبد الناصر و قالوا مبارك نهب الشعب و فساد -- واه مرساه خذ القرارات بسرعه حتى يذكرك التاريخ انك

حقنت الدماء بدل ما تحمل عار دماء المصريين و سفك دمائهم واه مرساه اعمل اى حاجه و اعتبر كل من جرح هو احمد او عبدالله --- علما اننا جميعا اولادك ---- ماذا كنت تفعل من اجلهم عليك الان ان تخرج بروح الاب و الوالد لكل المصريين و اخلع العبائه --واه مرساه واه مرساه احقن الدماء قبل ان تتحول مصر شبيه لبلاد كنا زمان نشوفها فى التليفزيون و كنا نقول اليس فى هذه البلاد صوت للعقل واه مرساه مصرى بيقتل مصرى واه مرساه واه مرساه مصرى اولا واه مرساه الشعب ينزف دموعا و بكاء من اجل دماء الشباب ايا كانت واه مرساه مصر تنزف والله لقد بكيت عندما شاهد ابنى الصغير اعلام مصر و صاح تحيا مصر قولت له وين ( م ص ر ) واه مرساه مصر تناديك و عليك ان تخلع العبائه مصر تناديك مصر مصر وانا لا انتمى للاى فصيل لاننى لا ارى و قلمى يكتب الا مصر اى كان الفصيل او الحزب او الطائفه لا ارى الا مصر واه مرساه واه مرساه تذكروا مقالى يوم نجاحك و قلت ان قائد سفينه جاءت تنقذ المصرينن جميعا و عليك ان تحمل المؤيد و المعارض فى هذه السفينه واه مرساه هذه الليلة السوداء التى ننتظرها على مصر نتمنا ان لا تاتى علينا و عليك الان بتاخذ القرار بروح الاب بروح اب المصريين لا تنظر لسلطه او سياسه انظر لحقن الدماء ايا كان الثمن لان ثمن دماء ابنائنا لا يقدر بثمن وانت اب و ان شاء الله تكون خير اب و تتدرك الموقف الان واه مرساه واه مرساه مصر تناديك -----

ياريس قدامك الفرصه ان يقول التاريخ انك خرجت ورضيت الشعب قبل يوم التتويج و تتلطخ ايديك بالدم و دم مين دم اولادك و احفادك و خذ الحل من ملخص كل المبادرات تنور صفحتك و تحقن الدم و كد كده انت قولت انك موظف عند الشعب ارجع لكلامك فى كل القاءات تلاقى ده يوم تنفيذ الكلام قبل الجلوس على الكرسى ياريس و الله الحل بايدك انك تخلى الاستقرار و الرخاء يعم بينا و سعاتها الكل هيحبك حتى 48% بلاش عناد مصر مصر اكبر من اى اشخاص سواء انقاذ او او حريه و عداله او ظلم و مهانه مصر فوق الجميع بلاش عناد مصر اكبر من تمرد و تجرد حلها قبل ما يحل علينا يوم التتويج و نلاقى الدم بحور و ساعتها هيبقى عار زاى نكست 67 و اكبر لان هيبقى مصرى بيقل مصرى و مرسى رئيسنا متعلى ربى احفظ مصر و اهلها

شبكةعيونالإخبارية

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