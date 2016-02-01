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كايلي جينر توثّق إطلالاتها اليومية على انستقرام 

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الإثنين 01-02-2016 02:11

شكلت عائلة كارداشيان هوساً لمحبات الموضة ومتابعات الأزياء حول العام، وقد خطفت الأخت الصغرى كايلي جينر Kylie Jenner الأضواء من أخواتها مؤخراً فكانت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي بما يقارب 50 مليون متابع على انستقرام، وشاركت كايلي متابعيها مؤخراً إطلالاتها اليومية فلاقت استحسانهم بأسلوبها البسيط والجذاب. 
تعتمد كايلي الأسلوب العملي البسيط في إطلالاتها اليومية فترتدي سراويل الجينز المريحة و البنطلونات الضيقة وتنسقها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، كما تولي اهتماما كبيراً لإكسسواراتها فتختار الحقائب و الأحذية الأنيقة ذات التصاميم العصرية اللافتة، وهذا ما جعلها في المرتبة الأولى بين أخواتها حالياً. 
ومن فترة لأخرى، تختار كايلي إطلالات أنثوية ناعمة بفساتين و تنانير ضيقة لتحتفل برشاقتها. وعلى الرغم من أن اختياراتها تتمحور حول الألوان الحيادية بين الأبيض و الأسود و درجات البني، إلا أننا لم نرها مسبقاً بإطلالة مملة، فهي تعرف تماماً كيف تضفي لمستها الشخصية الأنيقة على مظهرها دائماً. 
نجحت كايلي في اكتساب شعبية عالمية بإطلالاتها اليومية الأنيقة و اختياراتها الجذابة، وأثبتت مكانتها في عالم الموضة من خلالها، أكثر من إطلالاتها في السهرات التي لم تكن موفقة دائماً. 
جمعنا لك أعلاه بعض الصور التي نشرتها كايلي لمتابعيها على إنستقرام فشاهديها و شاركينا برأيك.

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سيدتي