هل جرأة إطلالات "حليمة بولند" هي السبب في إيقاف برنامجها؟

المذيعة ومقدمة البرامج الكويتية "حليمة بولند"، التي أثارت الجدل وموجة من التساؤلات وإشارات الاستفهام، منذ ظهورها في بداية التسعينيات على التلفاز، بسبب جرأتها، سواء في مجال إطلالاتها أو في برامجها وطريقة تقديمها. ومؤخراً، قامت قناة "الراي" الفضائية بإيقاف برنامجها "حليمة ديو"، بشكل فجائي، ولأسباب لم تكن واضحة، ما جعل الجمهور والنقاد يتساءلون حول السبب الحقيقي للتطور الأخير، وهل كان السبب يا ترى إطلالاتها الجريئة؟

استوحي أجمل الإطلالات العصرية من "أمل بوشوشة"

تقول الشائعات إن عدداً من الأُسر الخليجية والكويتية قامت بتقديم شكاوى ضد البرنامج! لكنه بالنظر إلى إطلالات "حليمة" نجد أنها جريئة، ومُبهرجة، إلا أنها غير فاضحة. وعلى ما يبدو، فأسلوبها هو الذي لم يُعجب الأُسر الخليجية، وعلى حليمة ـ بالتأكيد ـ أن تخفّف من المبالغة في أسلوبها الخاصّ بالموضة، ان كان من ناحية الملابس أو الاكسسوارت على الرغم من أن لكلٍّ منّا أسلوباً خاصاً، ولا يحقّ لأحد أن يفرض علينا تغييره. لكن علينا أن ننصحها بأن تخفف من البهرجة ومن المبالغة، فجميع فساتينها مكشوكة بشكل فوضوي، وفيها الكثير من الألوان والتطريزات، أو هي من الأقمشة الصاخبة. ولا ننسى أن إطلالاتها اليومية مبالغ فيها، وبعيدة كلّ البعد عن الأناقة أو عن الهدوء، وبإمكان حليمة أن تحافظ على أسلوب عصريّ خاص بها، مع الالتزام بحدود الموضة والأناقة التي بإمكانها أن توظّفها لمصلحتها الشخصيّة.

وأنت ما رأيك بهذه الإطلالات؟ هل تعتقدين بأنّها السبب وراء إيقاف البرنامج؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

ولمعرفة المزيد من أخبار حليمة بولند وكلّ المعلومات التي تتعلّق بها وببرنامجها، زوري الرابط هنا:

http://www.sayidaty.net/node/388516/

سيعجبك أيضاً:

شاهدي إطلالات كلوي كارداشيان بعد خسارة الوزن