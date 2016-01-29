النجمات العربيات يتفوّقن أناقة على النجمات العالميات في عروض باريس!

اختتمت فعاليات أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية Haute Couture، وقد كان هذا الموسم حافلاً بإبداعات دور الأزياء العالمية، التي قدمت لنا أجمل التصاميم، كما كان حافلاً أيضاً بحضور لافت للنجمات العالميات والعربيات، اللواتي تألقت بأجمل التصاميم، غير أنّ نجماتنا تفوّقن بالأناقة على نظيراتهن العالميات، وإليكن التفاصيل.

أتولييه فيرساتشي يفتتح أسبوع باريس للهوت كوتور

رأينا هيفا وهبي في إطلالتين مميزتين، الأولى كانت في عرض أزياء "ايلي صعب" Elie Saab حيث اختارت فستاناً فضيّاً برّاقاً قصيراً وبأكمام طويلة، وارتدت فوقه معطفاً من الفرو باللون الأبيض، ونسّقت معه حذاء باللون البيج الفاتح. أما لعرض "زهير مراد" Zuhair Murad فقد اختارت تصميماً من الدانتيل الأسود، وارتدت فوقه معطفاً قصيراً من اللون البيج، وبدت غاية في الجاذبية.

أما إليسا فقد حلّت ضيفة على الصف الأوّل من عرض أزياء "ايلي صعب" Elie Saab وقد اختارت فستاناً قصيراً باللون الأسود بقصّة القميص مع أكمام مُخرّمة.

وفي عرض "زهير مراد" Zuhair Murad أيضاً شاهدنا الممثلة ومقدمة البرامج ايميه صيّاح، وقد اختارت فستاناً قصيراً باللون الأسود ومن فوقه اختارت معطفاً من الفرو ذا تصميم شبابي.

أما المذيعة ومقدمة البرامج ديالا مكّي فقد اختارت إطلالة غاية في الرومانسية في عرض "زهير مراد" Zuhair Muradعبارة عن فستان باللون الأزرق مع حزام باللون الفضي على الخصر. ولعرض "ايلي صعب" Elie Saab اختارت إطلالة عصرية عبارة عن فستان باللون الأبيض مع سترة جلدية باللون الأسود وحذاء جزمة مفتوح من مقدمته.

ومن النجمات العالميات اللواتي تألقت في عروض أسبوع الموضة، المغنية البريطانية "ريتا أورا" Rita Ora التي اختارت فستاناً ذهبيّاً مميّزاً لحضور عرض أزياء "رالف أند روسو" Ralph&Russo، والممثلة الألمانية "ديان كروغر" Diane Kruger في عرض أزياء "شانيل" Chanel حيث اختارت فستاناً قصيراً مع معطف أسود أنيق. وكذلك إطلالة عارضة الأزياء "ايزابيل غولارت" Izabel Goulart في فستان باللون الأحمر القاني في عرض أزياء "فالنتينو" Valentino.

شاهدي أجمل إطلالات النجمات العربيات والعالميات هنا بالصور في عروض باريس، وأخبرينا رأيك بالأكثر أناقة، هل هن نجماتنا أم نجمات هوليوود؟

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