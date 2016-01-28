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انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب المنصورة

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انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب المنصورة انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بآداب المنصورة

 

الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب جامعة المنصورة

قال الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب جامعة المنصورة إنه تم الانتهاء اليوم، من امتحانات الفصل الدراسي، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 18 ألاف طالب قد أدو الامتحانات لمدة شهر موزعين على 3 فترات.

وأكد عميد الكلية في تصريحات خاصه لـ”ONA” أن محاضر الغش تكاد تكون معدومة مقارنة بحالات الغش في السنوات السابقة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة.

وأشار «أحمد»، إلى أن الكلية بصدد بدء امتحانات التعليم المفتوح، وذلك من السبت المقبل ولمدة أسبوعين، مؤكدًا على ضرورة توفير سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب أثناء فترة الامتحانات.

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