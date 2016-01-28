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نشرة ONA للفضائيات| «كمال» يواجه وزير الثقافة.. مي عز الدين تجيب 100 سؤال على الحياة

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نشرة ONA للفضائيات

نشرة ONA للفضائيات

 

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

تستضيف الإعلامية راغدة شلهوب الفنانة مي عز الدين في برنامج “100 سؤال” الذي يذاع على “قناة الحياة” يوم السبت المقبل في الساعة 11 مساء..للمزيد

برنامج “100 سؤال”

 

تستضيف الإعلامية نيفين الفقي الفنان تامر عبدالمنعم للحديث عن أخر أعماله السينمائية وفيلمه الجديد “المشخصاتى 2″ ، كما يكشف تامر عن مواقفه السياسية و هل كان له دور فى ابتعاده عن الساحة الفنية ..للمزيد

المشخصاتي 2

المشخصاتي 2

 

تستضيف الإعلامية رزان مغربي، في الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبرنامجها “الحياة حلوة”، عددًا من النجوم، هم: “هيثم شاكر، أحمد زاهر، ومي كساب”، ويذاع البرنامج في تمام الساعة الـ10 مساءً، اليوم الخميس، على قناة “الحياة’’..للمزيد

الإعلامية رزان مغربي

الإعلامية رزان مغربي

 

يواجه الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج( القاهرة360) المذاع على شاشة قناة( القاهرة والناس) مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة وزير الثقافة حلمي النمنم..للمزيد

الإعلامي أسامة كمال

الإعلامي أسامة كمال

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أونا

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