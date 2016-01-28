ضربة لمانشستر سيتي.. دي بروين يغيب لشهر ونصف

تأكد غياب كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي عن الملاعب لستة أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء إيفرتون يوم الأربعاء.

وكان مانشستر سيتي قد انتصر على إيفرتون بثلاثة أهداف لهدف في إطار إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان".

وشهد الشوط الثاني من المباراة خروج دي بروين محمولا بعد إصابة قوية تعرض لها.

وأشارت الفحوصات الطبية إلى أن اللاعب البلجيكي تعرض لجزع قوي في الرباط الداخلي للركبة بالإضافة وقطع في أربطة الكاحل.

وأكد وكيل أعمال دي بروين في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن اللاعب سيغيب لشهر ونصف بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ومنذ انتقال دي بروين لمانشستر سيتي قادما من فولفسبورج الصيف الماضي سجل 12 هدفا وصنع مثلهم في كل البطولات، ويعد أحد الركائز الأساسية للمدرب مانويل بيلليجريني.

وبذلك لن يكون بمقدور دي بروين المشاركة في مباريات سيتي أمام كل من ليستر سيتي، توتنام، دينامو كييف، ليفربول في الدوري وفي نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.