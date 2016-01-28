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فان جال يرد بعنف على الصحفيين: أنتم تختلقون قصصا ثم تريدون مني الإجابات عليها

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فان جال يرد بعنف على الصحفيين: أنتم تختلقون قصصا ثم تريدون مني الإجابات عليها فان جال يرد بعنف على الصحفيين: أنتم تختلقون قصصا ثم تريدون مني الإجابات عليها

رد لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد بعنف على الصحفيين خلال المؤتمر الذي أقيم يوم الخميس وذلك حول حقيقة تقديمه استقالته من منصبه.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية حول قيام فان جال بتقديم استقالته في أعقاب الهزيمة من ساوثامبتون بهدف دون رد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويستعد يونايتد لملاقاة دربي كاونتي يوم الجمعة في إطار دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتحدث فان جال في المؤتمر الصحفي قائلا:"أعتقد إنني لم أتحدث سابقا عن تقديمي لاستقالتي".

وواصل متحدثا بعنف"أنتم –يقصد الصحفيين- تقومون باختلاق قصصا وبعد ذلك ينبغي علي أن أقوم بالإجابة عليكم وإيضاح الحقيقة".

وتابع"لن أقوم بذلك الأمر ولن أرد على أسألتكم، أعتقد أن هذه هي المرة الثالثة التي تتم إقالتي فيها وأنا الآن جالس معكم هنا أقوم بعملي مع الفريق".

وأردف المدرب الهولندي"في هذا العالم يمكنك كتابة ما تشاء بدون تحديد أي شيء وهذا ما يحدث معي".

وواصل"هناك بعض الأشخاص أحب أسئلتهم لأنهم يوجهونا بطريقة محترمة للغاية، لكن الأغلبية تتحدث بطريقة غير محترمة".

وعن الضغط الذي يعيشه حاليا بسبب اهتزاز نتائج يونايتد تحت قيادته أضاف"الدعم الذي أحصل عليه من الإدارة رائع لكنه يزيد من الضغوط الملقاة على كاهلي".

وأتم"دعم الإدارة يجعل الضغوط علي ترتفع أكثر من إن كان هناك تهديدا بأنه المباراة المقبلة على سبيل المثال ستكون الأخيرة لي"

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