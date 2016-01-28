انخفاض ضغط الدم أثناء الحمل..تعرفى على أعراضه وطرق العلاج

انتظام ضغط الدم من أهم العمليات الحيوية التى يجب الحرص عليها طوال فترة الحمل، حيث ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم يمثل خطورة على صحة الأم ونمو الجنين. أعراض ضغط الدم المنخفض فى الحمل

>ويوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطيه أبو النجا، أن أهم أعراض انخفاض ضغط الدم فى فترة الحمل تشمل الدوخة والإغماء والدوار والشعور الشديد بالعطش معظم الوقت، وكذا الغثيان المستمر، والشعور بالإرهاق وفقدان التركيز، وأحيانا الزغللة فى العين وعدم وضوح الرؤية وألم المفاصل. نصائح لعلاج انخفاض ضغط الدم فى الحمل

>ومتى تأكدت الحامل من أن الأعراض السابقة بسبب إصابتها بانخفاض ضغط الدم ينصحها استشارى أمراض النساء والولادة الحامل بالحرص على تناول الكميات الضرورية من الماء يوميا، وبما لا يقل عن لترين ونصف، وتناول الطعام الصحى، والحصص اليومية الضرورية من الفواكه والخضراوات، مع تناول العصائر الطازجة الطبيعية خالية السكر خاصة فى حالة التعرض لنوبات القىء والغثيان.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365